У США вчительку посадили до в'язниці через секс з учнем

У США вчительку посадили до в'язниці через секс з учнем

Жінка також вживала наркотики з малолітнім.

У Сполучених Штатах ексвчительку малювання звинуватили в розбещенні учня: жінка потрапила до в'язниці.

Про це повідомляє видання The Daily Voice.

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44-річній Крістін Кнудсен інкримінували секс з учнем, а також вживання наркотиків з малолітнім. Прокурорка округу Берген, що у штаті Нью-Джерсі, заявила, що жінка "займалася сексом з учнем школи, в якій працювала, а також "надавала і приймала разом з жертвою небезпечні речовини".

Колишній вчительці пред'явили звинувачення у двох випадках "заподіяння небезпеки здоров'ю другого ступеня" у жовтні 2018 року, і вона опинилася за ґратами. Слідство встановило, що школяреві було менше 16 років.

Зараз Кнудсен перебуває у в'язниці, де чекає на перше судове засідання. Влада округу заявили, що на сьогоднішній день учням школи, в якій працювала педагог, нічого не загрожує.

Як повідомлялося, у Лейк-Тревісі, що в США, мати учениці перервала засідання шкільної ради, на якому обговорювали COVID-19, щоб висловити своє обурення книгою, в якій згадувався анальний секс. Кара Бел повідомила, що у бібліотеці однієї із середніх шкіл вона знайшла книгу сексуального змісту. Вона вимагала вилучити цю книгу.

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