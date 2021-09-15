Кто в Украине может получить сразу 10 пенсионных выплат: детали

Кто в Украине может получить сразу 10 пенсионных выплат: детали

Размер пенсии определяется с учетом всего накопленного страхового стажа независимо от учреждения и должности, на которой этот стаж приобретен, и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Некоторые украинские пенсионеры могут получить сразу 10 выплат на момент выхода на пенсию по возрасту.

Подробнее об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Как отмечают в ведомстве, речь идет о работниках педагогической сферы, которые идут на пенсию по возрасту. Если работнику ранее не назначалась пенсия другого вида (например, по инвалидности или за выслугу лет), такое лицо имеет право на получение денежной помощи в размере десяти месячных пенсий при условии, что:

в день достижения пенсионного возраста работник образования работает в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

имеет страховой стаж: мужчина — 35 лет, женщина — 30 лет в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет.

Должности, дающие право выйти на пенсию по выслуге лет:

работа в общеобразовательных учебных заведениях в должности учителя, преподавателя, воспитателя, директора;

работа в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров, заведующих;

работа во внешкольных учебных заведениях на должностях руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.

Напомним, в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, если удастся внедрить накопительную систему — можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тыс. грн. Даже в условиях небольших взносов 4% от заработной платы.

Кроме того, с начала 2020 средняя пенсия в Украине выросла на четверть. С января этого года выплаты выросли на 784 грн. Сейчас средняя пенсия составляет 3866 грн.

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