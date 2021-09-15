На Закарпатье трое односельчан изнасиловали 14-летнюю девушку

Несовершеннолетним грозит до 12 лет лишения свободы.

В одном из районов Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет, изнасиловали 14-летнюю девушку.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

В полицию 14 сентября обратилась бабушка пострадавшей девушки. Она сообщила, что трое односельчан 24 августа изнасиловали ее 14-летнюю внучку.

В полиции установили, что к преступлению причастны двое 15-летних и один 14-летний парни. Им уже сообщили о подозрении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетним грозит до 12 лет лишения свободы.

Потерпевшей оказывают необходимую помощь.

Напомним, в Ровенской области 29-летнего мужчину осудили за изнасилование 12-летней.

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