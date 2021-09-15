На Закарпатті троє односельців зґвалтували 14-річну дівчину

Неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі.
В одному із районів Закарпатської області троє підлітків, віком 14 та 15 років, зґвалтували 14-річну дівчину.
Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.
До правоохоронців 14 вересня звернулась бабуся потерпілої дівчини. Вона повідомила, що троє односельців 24 серпня зґвалтували її 14-річну онуку.
У поліції встановили, що до злочину причетні двоє 15-річних та один 14-річний хлопці. Їм уже повідомили про підозру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі.
Потерпілій надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили за зґвалтування 12-річної.