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На Закарпатті троє односельців зґвалтували 14-річну дівчину

На Закарпатті троє односельців зґвалтували 14-річну дівчину

Неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі. 

В одному із районів Закарпатської області троє підлітків, віком 14 та 15 років, зґвалтували 14-річну дівчину. 

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області. 

До правоохоронців 14 вересня звернулась бабуся потерпілої дівчини. Вона повідомила, що троє односельців 24 серпня зґвалтували її 14-річну онуку. 

У поліції встановили, що до злочину причетні двоє 15-річних та один 14-річний хлопці. Їм уже повідомили про підозру. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Потерпілій надають необхідну допомогу. 

Нагадаємо, на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили за зґвалтування 12-річної

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