Не "Динамо": три клуби розпочали "полювання" на Шевченка

Не "Динамо": три клуби розпочали "полювання" на Шевченка

Колишній керманич "синьо-жовтих" може продовжити тренерську кар'єру за океаном.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити один із клубів МЛС.

Як повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter, одразу три команди елітної американської ліги зацікавлені в запрошенні 44-річного українського фахівця.

Зазначається, що переговори між Шевченком і клубами МЛС вже стартували. Водночас не вказано, які саме команди готові призначити Андрія головним тренером.

Three #MLS's clubs have shown interest in Andriy #Shevchenko as possible new coach for the next season. Opened talks. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 14, 2021

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Шевченко вже взимку може очолити київське "Динамо", змінивши на посаді Мірчу Луческу.

Читайте також: "Це був чудовий день": безробітний Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Нагадаємо, раніше Шевченко зібрав спеціальну пресконференцію, на якій приголомшив несподіваною заявою. Андрій зізнався, що не збирався залишати збірну України, але не отримав від УАФ пропозицій щодо подовження контракту.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання