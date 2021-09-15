Вибух у Дніпрі: у поліції відкрили кримінальне провадження (відео)

Вибух у Дніпрі: у поліції відкрили кримінальне провадження (відео)

В результаті вибуху загинули двоє людей.

У Дніпрі стався вибух легкового автомобіля. Зараз на місці події працює поліція.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Внаслідок вибуху загинули дві особи, які перебували всередині автомобіля.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9 ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події.

Станом на 10:30 встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. Зараз за фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.

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