Вибух у Дніпрі: з’явилося відео з місця події

Вибух у Дніпрі: з’явилося відео з місця події

В результаті загинули двоє людей.

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького 15 вересня вибухнуло авто. Подію кваліфікували як теракт. У Мережі з’явилося відео з місця трагедії.

Під час вибуху автівки загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області капітан Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, "вона була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС".

Як повідомляє речниця головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, на місці вибуху були знайдені документи Дар'ї Гречищевої.

Автомобіль був припаркований неподалік магазину та житлового будинку навпроти 16-ї лікарні. Водія автівки вибухом розірвало навпіл.

Поліція встановлює всі обставини події, про причини вибуху наразі не повідомляють.

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