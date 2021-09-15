Взрыв в Днепре: появилось видео с места происшествия

Взрыв в Днепре: появилось видео с места происшествия

В результате погибли два человека.

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 15 сентября взорвалось авто. Событие квалифицировали как теракт. В Сети появилось видео с места трагедии.

При взрыве автомобиля погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области капитан Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, "она была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС".

Как сообщает пресс-секретарь главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, на месте взрыва были найдены документы Дарьи Гречищевой.

Автомобиль был припаркован недалеко от магазина и жилого дома напротив 16-й больницы. Водителя машины взрывом разорвало пополам.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, о причинах взрыва пока не сообщается.

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