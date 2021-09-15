Вибух автівки у Дніпрі кваліфікували як теракт (відео)

Вибух автівки у Дніпрі кваліфікували як теракт (відео)

В автомобілі перебували чоловік та жінка.

У Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті якого загинули двоє людей. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

В автомобілі перебували чоловік та жінка. Вони загинули.

"Повідомлення про подію надійшло сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницького м. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює всі обставини події, про причини вибуху наразі не повідомляють.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Разом з тим з’явилася інформація, що у Дніпрі трагічно загинула начальниця відділу зв'язків з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева.





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