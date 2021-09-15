Не "Динамо": три клуба начали "охоту" на Шевченко

Не "Динамо": три клуба начали "охоту" на Шевченко

Бывший наставник "сине-желтых" может продолжить тренерскую карьеру за океаном.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить один из клубов МЛС.

Как сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира у себя в Twitter, сразу три команды элитной американской лиги заинтересованы в приглашении 44-летнего украинского специалиста.

Отмечается, что переговоры между Шевченко и клубами МЛС уже стартовали. В то же время не указано, какие именно команды готовы назначить Андрея главным тренером.

Three #MLS 's clubs have shown interest in Andriy #Shevchenko as possible new coach for the next season. Opened talks. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 14, 2021

Ранее в СМИ появилась информация, что Шевченко уже зимой может возглавить киевское "Динамо", сменив на посту Мирчу Луческу.

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Шевченко покинул сборную Украины 1 августа после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

1 августа после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Напомним, ранее Шевченко собрал специальную пресс-конференцию, на которой ошеломил неожиданным заявлением. Андрей признался, что не собирался покидать сборную Украины, но не получил от УАФ предложений о продлении контракта.

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