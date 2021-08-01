"Контракт с УАФ истек": Шевченко объявил об уходе из сборной Украины

"Контракт с УАФ истек": Шевченко объявил об уходе из сборной Украины

Неожиданное заявление наставника "сине-желтых".

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил об уходе из команды.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", - написал Шевченко в Instagram.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

На Евро-2020 Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала континентального первенства. На предыдущих двух Чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шевченко заговорил об уходе из сборной Украины.

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