"Контракт с УАФ истек": Шевченко объявил об уходе из сборной Украины

Неожиданное заявление наставника "сине-желтых".
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил об уходе из команды.
"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.
Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.
Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.
Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", - написал Шевченко в Instagram.
- Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.
- На Евро-2020 Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала континентального первенства. На предыдущих двух Чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.
- Команда Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).
- В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шевченко заговорил об уходе из сборной Украины.