Народные приметы, обряды и обычаи 20 сентября

Теплая осень — на долгую зиму.

20 сентября церковь и верующие чествуют предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, память мученика Созонта, святителя Иоанна, архиепископа Новгородского, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, преподобного Серапиона Псковского, апостолов от 70-ти Евода и Онисифора, мученика Евпсихия, преподобного Луки.

20 сентября: церковный праздник

Лука Элладский — монах, византийский святой канонизирован православной церковью, который в 945 году основал монастырь Осиос Лукас. Он был известен как пророк, целитель, способный лечить болезни и изгонять из людей бесов, духовный наставник, хотя и не имел священнического сана.

За двадцать лет он предсказал победу греков над арабами с острова Крит в 961 году. Заранее назвал точную дату своей кончины. Предвидя свою смерть, святой три месяца готовился к уходу, закрывшись в келье.

После кончины святого Луки, его мощи стали миро точить. Миро накапливались на поверхности каменного надгробия, и паломники собирали его. Те, что мазились, ароматным миро получали исцеления, кривые начинали ходить, к слепым возвращалось зрение, очищались прокаженные.

20 сентября: народные традиции

Ранее с этого дня начинали торговать репчатым луком. Считалось, что в этот день лук нового урожая есть нельзя. Начинались гуляния парней, поскольку после завершения полевых работ юноши шли на службу.

20 сентября: что нельзя делать

брать деньги в долг;

ссориться.

20 сентября: что стоит сделать

Взять дома лук и приготовить блюда из нее.

20 сентября: украинские народные приметы

Теплая осень — на долгую зиму.

Многие желудей на холодную зиму и урожайное лето.

Обильно родила рябина и заблаговременно покраснела — на суровую и снежную зиму.

Щедро родили орехи на орешник — зима должна быть суровой и снежной.

Читайте также:

Метеозависимость: погода держит интригу – надолго ли над нами это мрачное небо с ветрами и ливнями

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку