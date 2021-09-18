Курс долара і євро на 20 вересня

Вартість долара становить 26,7 грн, а євро – 31,5 грн.
У понеділок, 20 вересня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 20 вересня:
- Долар США – 26,70 грн (плюс 4 коп.).
- Євро – 31,46 грн (плюс 9 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 18 вересня:
- Долар США – 26,65/26,80 грн.
- Євро – 31,25/31,60 грн.
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