На відстані однієї перемоги: Україна підпирає Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

На відстані однієї перемоги: Україна підпирає Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Допомогла нічия "Динамо" з "Бенфікою".

Нічия київського "Динамо" з лісабонською "Бенфікою" в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів принесла Україні важливі бали в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Після поєдинку на НСК "Олімпійський" (+0.200 до рейтингу) наша національна асоціація залишилася на 11-й позиції з показником 30.401, але водночас наблизилася до Росії, у якої 30.682 - "Зеніт" на виїзді поступився "Челсі" (0:1).

Тепер Україні потрібна лише одна перемога, щоб обійти Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це може статися вже в середу, 15 вересня - цього дня "Шахтар" на виїзді зіграє з тираспольським "Шерифом" у стартовому турі Ліги чемпіонів, а московський "Спартак" буде приймати варшавську "Легію" в Лізі Європи.

Зазначимо, що місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками поточного сезону впливає на розподіл єврокубкових путівок у кампанії-2023/24. Фініш у топ-10 дозволить чемпіону країни безпосередньо потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів.

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Матч "Шериф" - "Шахтар" розпочнеться о 19:45 в Тирасполі на стадіоні "Шериф". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку .

. В іншому матчі стартового туру групи D міланський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" прийме мадридський "Реал". Матч розпочнеться 15 вересня о 22:00.

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