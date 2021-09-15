Шериф - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку стартового туру групової стадії в Тирасполі.

У середу, 15 вересня, донецький "Шахтар" проведе матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 проти молдавського "Шерифа".

Гра відбудеться в Тирасполі на стадіоні "Шериф". Початок поєдинку - о 19:45.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами та найкращими моментами.

В іншому матчі стартового туру групи D міланський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" прийме мадридський "Реал". Матч розпочнеться 15 вересня о 22:00.

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Шахтар" - "Інтер", "Реал" - "Шериф".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

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