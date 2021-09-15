Шериф - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка стартового тура групповой стадии в Тирасполе.

В среду, 15 сентября, донецкий "Шахтер" проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 против молдавского "Шерифа".

Игра состоится в Тирасполе на стадионе "Шериф". Начало поединка - в 19:45.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча со всеми голами и лучшими моментами.

В другом матче стартового тура группы D миланский "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет мадридский "Реал". Матч начнется 15 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Шахтер" - "Интер", "Реал" - "Шериф".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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