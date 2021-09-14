Интер - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Интер - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Подопечные Симоне Индзаги будут принимать команду Карло Анчелотти.

В среду, 15 сентября, миланский "Интер" примет мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Команды сыграют на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Интер - Реал

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Интер - Реал

В грядущем противостоянии букмекерские конторы отдают незначительное преимущество "нерадзурри". На победу "Интера" можно поставить с коэффициентом 2.52. Ничья - 3.70. Победа "сливочных" - 2.89.

В другом матче стартового тура группы D донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против тираспольского "Шерифа". Встреча начнется 15 сентября в 19:45 по киевскому времени.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Шахтер" - "Интер", "Реал" - "Шериф".

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