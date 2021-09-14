Інтер - Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Інтер - Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Підопічні Сімоне Індзагі прийматимуть команду Карло Анчелотті.

У середу, 15 вересня, міланський "Інтер" прийме мадридський "Реал" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Команди зіграють на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Інтер - Реал

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Інтер - Реал

У майбутньому протистоянні букмекерські контори віддають незначну перевагу "нерадзуррі". На перемогу "Інтера" можна поставити з коефіцієнтом 2.52. Нічия - 3.70. Перемога "вершкових" - 2.89.

В іншому матчі стартового туру групи D донецький "Шахтар" на виїзді зіграє проти тираспольського "Шерифа". Зустріч розпочнеться 15 вересня о 19:45 за київським часом.

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Шахтар" - "Інтер", "Реал" - "Шериф".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання