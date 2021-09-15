Народные приметы, обряды и обычаи 15 сентября

Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.
15 сентября церковь и верующие чтят память преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины, преподобного Йоанапосника, Патриарха Константинопольского, мучеников 3628 в Никомидии.
15 сентября: церковный праздник
На заре христианства на украинских землях, жили два великие подвижники монашеской жизни — преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Их труд, молитва и святость оставили глубокий след в жизни украинского монашества и Церкви. Об их жизни и деятельности узнаем из летописей того времени, из Жития преподобного Феодосия пера летописца Нестора и из Печерского Патерика.
Преподобный Антоний родом из Любеча, на Черниговщине. В молодом возрасте идет на Афон, там постригается в монахи. В Божьих планах было, чтобы он служил своему народу на родной земле. Поэтому однажды игумен обратился к нему: «Антонию, возвращайся на Киевскую Русь, чтобы там быть полезным для других. И пусть благословение святой Горы будет с тобой». Антоний послушал голоса игумена, как голоса Божьего. Примерно в 1051 году он возвращается и поселяется в пещере села Берестова над Днепром недалеко от Киева, где когда-то находился митрополит Иларион. Желанием Антония жить одиноко в молитве и покаянии. Со временем к нему начинают присоединяться идейные юноши и он их принимает. Через некоторое время их было двенадцать, были среди них и священники: Никон, Феодосий и Варлаам. Однако преподобный Антоний предпочитает жизни отшельника, поэтому переходит в другую пещеру. Там он дожил до глубокой старости. Почил в бозе в 1073 году на 90 году жизни.
Преподобный Феодосий родился в Василькове под Киевом. Рос в Курске, где его отец был княжеским чиновником. С детства имел склонность к добродетельной жизни. Став юношей, хотел посвятить себя монастырской жизни, и воспрепятствовала его мать. Еще в юном возрасте, он бежит из дома в Киев, где его принимает преподобный Антоний, а священник Никон постригает в монахи. Феодосий изначально становится добрым, ревностным и примерным монахом. После перехода преподобного Антония к другой пещеры, монахи выбирают Феодосия своим игуменом. Ему было всего 30 лет. Под руководством Феодосия монастырь в пещере быстро растет и вскоре количество монахов доходит до ста человек. В 1073 году Феодосий с монахами закладывает основы под новую церковь и монастырь. И ему не суждено закончить строительство храма Успения Пресвятой Богородицы, потому что после короткой болезни он преждевременно покидает этот мир 3 мая 1074.
Преподобный Антоний своей жизнью в пещере возле Киева дал начало Киево-Печерскому монастырю. Тем он заслужил имя первоначальника всех русских монахов. Летописец Нестор называет преподобного Антония большим и славным.
Преподобный Феодосий — строитель Киево-Печерского монастыря и организатор украинского монашества.
15 сентября: народные традиции
Этот день называли раньше Мамант-Овчинник. Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались даже не выгонять скот со двора. Маманта-Овчинников считали покровителем коз и овец. В это время опадали листья с черемухи, женщины и дети отправлялись в лес на сбор клюквы.
15 сентября: что стоит сделать
Важно, чтобы в этот день на столе были блюда, приготовленные из козьего молока — сыр, брынза и т.д.
15 сентября: что категорически запрещено
- начинать новые дела;
- покупать новые вещи;
- одевать яркую одежду.
15 сентября: украинские народные приметы
- Белая плесень вдоль лесных троп — на грибы.
- Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.
- Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодна.
- Миши роют норы входом на юг — зима будет суровая.
- Бабье лето ненастное — осень сухая.
- Калина рано покраснела — на раннюю и лютую зиму.
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