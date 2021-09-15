Астрологический прогноз на 15 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день идеально подходит для начала новых дел – они будут обречены на успех. Энергию, которую обеспечат нам в это время звезды, нужно направить в мирное русло, иначе она может стать разрушительной. Можно проводить деловые переговоры и решать денежные вопросы – возможно получение давнего гонорара или долга, на которые вы уже успели махнуть рукой.

Символ дня: фонтан, источник, родник.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 1

Цвет дня: янтарный, лимонный и все оттенки охры.

Камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: плохое самочувствие рекомендуется лечить не таблетками, а гомеопатией, а также травяными чаями и отварами.

Слова дня: истоки, сила рода.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии

Брак и отношения дня: появление человека из прошлого может привести к возобновлению былых отношений. Это также идеальный день для начала семейной жизни – заключать брак в этот день не только можно, но и нужно.

Мистика дня: удачными будут заговоры, рассчитанные на привлечение любви, денег и удачи в бизнес.

Табу дня: не стоит отправляться в поездки – как длинные, так и дальние.

Какие люди рождаются в этот день: люди, появляющиеся в этот день на свет, активны и энергичны. Они превыше всего ценят свою семью и всегда ставят ее на первое место, отодвигая на второй план как работу, так и финансы. Люди, родившиеся в этот день также очень любят путешествовать и с удовольствием посещают музеи, среди них очень много историков и краеведов.

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