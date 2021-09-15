Астрологічний прогноз на 15 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день ідеально підходить для початку нових справ — вони будуть приречені на успіх. Енергію, яку забезпечать нам в цей час зірки, потрібно направити в мирне русло, інакше вона може стати руйнівною. Можна проводити ділові переговори і вирішувати фінансові питання — можливе отримання давнього гонорару або боргу, на які ви вже встигли махнути рукою.

Символ дня: Фонтан, Джерело

Стихія дня: Вода

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій

Число дня: 1

Колір дня: бурштиновий, лимонний і всі відтінки охри

Камені дня: бурштин, сардонікс

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу

Хвороби дня: погане самопочуття рекомендується лікувати не таблетками, а гомеопатією, а також трав'яними чаями та відварами.

Слова дня: витоки, сила роду

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії

Шлюб і вхаємини дня: поява людини з минулого може призвести до відновлення колишніх взаємин. Це також ідеальний день для початку сімейного життя — укладати шлюб в цей день не тільки можна, а й потрібно

Містика дня: вдалими будуть змови, розраховані на залучення кохання, грошей і талану в бізнес

Табу дня: не варто вирушати в поїздки — як довгі, так і далекі

Які люди народжуються цього дня: люди, що з'являються цього дня на світ, активні та енергійні. Вони понад усе цінують свою сім'ю і завжди ставлять її на перше місце, відсуваючи на другий план як роботу, так і фінанси. Люди, що народилися цього дня, також дуже люблять подорожувати і з задоволенням відвідують музеї, серед них дуже багато істориків і краєзнавців.

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