Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологічний прогноз на 15 вересня

Астрологічний прогноз на 15 вересня

Credits

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день ідеально підходить для початку нових справ — вони будуть приречені на успіх. Енергію, яку забезпечать нам в цей час зірки, потрібно направити в мирне русло, інакше вона може стати руйнівною. Можна проводити ділові переговори і вирішувати фінансові питання — можливе отримання давнього гонорару або боргу, на які ви вже встигли махнути рукою.

Символ дня: Фонтан, Джерело

Стихія дня: Вода

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій

Число дня: 1

Колір дня: бурштиновий, лимонний і всі відтінки охри

Камені дня: бурштин, сардонікс  

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу

Хвороби дня: погане самопочуття рекомендується лікувати не таблетками, а гомеопатією, а також трав'яними чаями та відварами.

Слова дня: витоки, сила роду

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії

Шлюб і вхаємини дня: поява людини з минулого може призвести до відновлення колишніх взаємин. Це також ідеальний день для початку сімейного життя — укладати шлюб в цей день не тільки можна, а й потрібно

Містика дня: вдалими будуть змови, розраховані на залучення кохання, грошей і талану в бізнес

Табу дня: не варто вирушати в поїздки — як довгі, так і далекі

Які люди народжуються цього дня: люди, що з'являються цього дня на світ, активні та енергійні. Вони понад усе цінують свою сім'ю і завжди ставлять її на перше місце, відсуваючи на другий план як роботу, так і фінанси. Люди, що народилися цього дня, також дуже люблять подорожувати і з задоволенням відвідують музеї, серед них дуже багато істориків і краєзнавців.

Читайте також: Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: день перспективних фінансових операцій

Наступна публікація