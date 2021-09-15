15 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В древности в этот день было принято ставить на стол блюда из козьего молока, в частности, сыр.

Какой сегодня день

В среду, 15 сентября, в свиты отмечают Международный день демократии, Всемирный день борьбы с лимфомами, День рождения Google и День свободных денег.

Associated Press

В Сальвадоре, Никарагуа, Коста-Рике, Гондурасе и Гватемале в этот день празднуют День Независимости, в Беларуси — День библиотек, в Украине — День фармацевтического работника, на Шри-Ланке, в Индии и Танзании — День инженера.

Памятные даты 15 сентября

533 — армия Восточной Римской империи вошла в Карфаген.

1893 — в Джерси-Сити (США) начала выходить газета "Свобода" — первое украиноязычное издание в США.

1916 — впервые в истории во время боевых действий были применены танки.

1917 — Временное правительство провозгласило Россию республикой.

1941 — в Берлине задержаны Степан Бандера и Ярослав Стецько.

1944 — в Киеве открыт обновленный Государственный музей западного и восточного искусств (ныне Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко).

1968 — в рамках советской программы высадки человека на Луну в СССР запущен космический аппарат "Зонд-5", который впервые в мире облетел вокруг спутника и вернулся на Землю.

1971 — в Ванкувере создана экологическая организация "Гринпис". Первая акция — протест против американских ядерных испытаний у Аляски.

1991 — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого произошло Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины.

1991 — Верховная Рада Украины отменила постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города.

Церковный праздник сегодня 15 сентября

15 сентября православная церковь чтит память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. Мать и отец Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их посадили в тюрьму, они оба и умерли. Накануне смерти Руфина разрешилась от бремени сыном, которого она перепоручила Богу. Мальчика взяла на воспитание богатая вдова — христианка Амия. Она похоронила тела его родителей. Амия вырастила Маманта добрым христианином и образованным человеком. Обладая даром красноречия, юноша обратил в свою веру многих сверстников.

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О проповеди Маманта донесли правителю Демокриту, который отослал юношу к императору Аврелиана. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался соблазнить молодого христианина с пути истинного. Когда это не помогло, император подверг Маманта жестоким пыткам и хотел утопить в море, но юношу спас ангел, забрав его на высокую гору в пустыне неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и стал проводить жизнь в строгом воздержании и молитвах, помогая христианам в болезнях и скорбях.

Что нельзя делать в этот день

Отказывать в помощи

Бездельничать

Ныть и жаловаться

Приметы на 15 сентября

На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скот со двора, в противном случае ему угрожали болезни и другие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока — тот же сыр.

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С Мамонтия начинались гуляния ребят. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и не нагружали одной трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Ребята наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.

В народе замечали: на Мамонтия черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

Если во время вечернего доения у коровы стало твердое вымя — на следующий день будет похолодание.

Мыши роют норы с входом на юг — зима будет суровой.

На поверхность реки вытекают белые караси — к дождю.

Сентябрьский дождь, начавшийся утром, не будет длиться долго.

Именины 15 сентября

День ангела (именины) сегодня, 15 сентября, празднуют: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

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