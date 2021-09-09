Гідрометцентр попередив про пожежну небезпеку: в яких областях

Під загрозою - дев'ять областей.
Укргідрометцентр попередив про підвищений рівень пожежної небезпеки у дев’яти областях України на найближчі два дні.
Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
"9-10 вересня у південних, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – сказано у повідомленні.
У перелічених областях встановлений "помаранчевий" рівень загрози, що відповідає небезпечним погодним умовам.
Раніше стало відомо, що погода в Україні після незначного потепління, яке наразі тішить мешканців регіонів, в 20-х числах вересня погіршиться.
Також народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.