Гідрометцентр попередив про пожежну небезпеку: в яких областях

Гідрометцентр попередив про пожежну небезпеку: в яких областях

Під загрозою - дев'ять областей.

Укргідрометцентр попередив про підвищений рівень пожежної небезпеки у дев’яти областях України на найближчі два дні.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

"9-10 вересня у південних, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – сказано у повідомленні.

У перелічених областях встановлений "помаранчевий" рівень загрози, що відповідає небезпечним погодним умовам.

Раніше стало відомо, що погода в Україні після незначного потепління, яке наразі тішить мешканців регіонів, в 20-х числах вересня погіршиться.

Також народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

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