Гидрометцентр предупредил о пожарной опасности: в каких областях

Гидрометцентр предупредил о пожарной опасности: в каких областях

Под угрозой — девять областей.

Укргидрометцентр предупредил о повышенном уровне пожарной опасности в девяти областях Украины на ближайшие два дня.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"9-10 сентября в южных, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, — сказано в сообщении.

В перечисленных областях установлен "оранжевый" уровень угрозы, который соответствует опасным погодным условиям.

Ранее стало известно, что погода в Украине после незначительного потепления, которое сейчас радует жителей регионов, в 20-х числах сентября ухудшится.

Также народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Пожарная опасность: спасатели продолжают бороться с огнем на Житомирщине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку