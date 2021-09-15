Синоптики предупредили о пожарной опасности: в каких областях

Синоптики предупредили о пожарной опасности: в каких областях

В большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине, кроме большинства западных областей, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Он сохранится в стране в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"15-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Синоптики напоминают, что во время пожарной опасности граждане должны не разводить костры на открытых территориях и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, в среду, 15 сентября, в Украине будет тепло и сухо.

Ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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