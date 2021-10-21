В Україні оголошено штормове попередження: які регіони зачепить негода

В регіонах буде вітряно.
У четвер, 21 жовтня, в Україні оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зазначається, що вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах - до 25 м/с. Через негоду оголошено I рівень небезпеки.
На вулицях варто триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не залишати відкритими навіть на провітрювання.
Крім того, до 23 жовтня на заході, сході, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомлялося, у четвер, 21 жовтня, в Україні буде прохолодно, але без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Вдень на місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах - до 25 м/с. В Україні температура повітря вдень становитиме +13-18 градусів.
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