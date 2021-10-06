В Україні оголошено штормове попередження: які регіони зачепить

У більшості регіонів погода зіпсується.
Синоптики попередили про сильні пориви вітру у західних та південно-східних регіонах України.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"До кінця доби 5 жовтня з утриманням 6 жовтня у більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, на заході негода очікується у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Також пориви вітру можливі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.
Херсонці кажуть, що дме від учора.
"Близько 14.00 почався сильний вітер і до сьогоднішнього дня. Вночі гуділо", - каже місцева жителька Анастасія.