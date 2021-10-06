Під Черніговом сусіди побили чоловіка і вивезли до лісу

Під Черніговом сусіди побили чоловіка і вивезли до лісу

Зараз постраждалий із травмами і переломами перебуває у медзакладі.

У Чернігівській області односельці побили 30-річного хлопця, вивезли його до лісу і покинули. Постраждалого доправили до лікарні.

Про це повідомляє ЧЕline.

До Чернігівської центральної районної лікарні доправили 30-річного жителя села Красне після побиття. У постраждалого діагностували забій грудної клітки, закритий перелом ребер, лівобічний пневмоторакс, забій передньої черевної стінки.

За інформацією очевидців, чоловіка побили сусіди, а після цього вивезли до лісу.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у Чернігові четверо молодих людей, трьом з яких ще немає 18 років, жорстоко побили поліцейських. У момент того, що сталося, ті перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

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