Під Черніговом сусіди побили чоловіка і вивезли до лісу

Зараз постраждалий із травмами і переломами перебуває у медзакладі.
У Чернігівській області односельці побили 30-річного хлопця, вивезли його до лісу і покинули. Постраждалого доправили до лікарні.
Про це повідомляє ЧЕline.
До Чернігівської центральної районної лікарні доправили 30-річного жителя села Красне після побиття. У постраждалого діагностували забій грудної клітки, закритий перелом ребер, лівобічний пневмоторакс, забій передньої черевної стінки.
За інформацією очевидців, чоловіка побили сусіди, а після цього вивезли до лісу.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, що у Чернігові четверо молодих людей, трьом з яких ще немає 18 років, жорстоко побили поліцейських. У момент того, що сталося, ті перебували у відпустці і були в цивільному одязі.