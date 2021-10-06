Разумков відкрив журналістам кулуари Ради

Кількість представників ЗМІ, які працюватимуть у парламенті, збільшено.

Кількість журналістів, що можуть працювати на другому та третьому поверхах Верховної Ради збільшено через численні звернення медійників. Відповідне розпорядження підписав глава ВР Дмитро Разумков.

Про це у середу, 6 жовтня, повідомила речниця глави ВР Ольга Туній.

"У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах!" - написала Туній.

Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.

Наразі, згідно з документом, у Раді можуть працювати:

до 200 осіб - у пресцентрі на третьому поверсі;

до 30 осіб - у ложі преси балкону зали засідань ВР;

до 200 осіб - у кулуарах другого поверху пленарної частини ВР.

Також розпорядженням встановлено:

до пресцентру на третьому поверсі допускатимуть від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформагенств - до 2, а від інших видань - по 1 особі;

до кулуарів другого поверху пленарної частини ВР допускається від телеканалів не більше 1 знімальної групи (до 2 осіб) від інформагенств, зокрема фотокореспондентів, - до 2 осіб а від інших осіб по одній.

Нагадаємо:

Понад рік кулуари були зачинені через епідемію коронавірусу і ось мали стати знову відкритими вже від 7 вересня, коли Верховна Рада стала до роботи після літніх канікул, та цього не сталось. Кулуари виявились відкритими лише частково, дуже важливі сектори огородили ж обмежувальними стрічками, зокрема спуск на перший поверх, де депутати йдуть до буфету і саме там журналісти мали змогу з ними поспілкуватись. А для сектору, де ходять переважно депутати від ОПЗЖ виділили лише 40 перепусток для преси. Ключовий блок, де можна зустріти депутати від влади, залишався також зачиненим.

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