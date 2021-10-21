В Одессе ветер повалил деревья: разбитые машины и пострадавший человек (фото, видео)

Непогода натворила беды в городе.
В Одессе шквальный ветер повалил деревья. От стихии пострадал человек.
Об этом сообщает местное издание od.vgorode.ua.
Первый случай зафиксировали на Французском бульваре. Дерево упало на автомобиль и ветвью задело мужчину. Ему оказали первую помощь.
На Черемушках дерево перекрыло дорогу трамваю №10.
По улице Одария в результате падения большого дерева пострадали четыре машины.
Ранее синоптики предупредили, что в Одессе ухудшится погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в городе ожидается усиление юго-западного ветра.