В Одессе ветер повалил деревья: разбитые машины и пострадавший человек (фото, видео)

В Одессе ветер повалил деревья: разбитые машины и пострадавший человек (фото, видео)

Непогода натворила беды в городе.

В Одессе шквальный ветер повалил деревья. От стихии пострадал человек.

Об этом сообщает местное издание od.vgorode.ua.

Первый случай зафиксировали на Французском бульваре. Дерево упало на автомобиль и ветвью задело мужчину. Ему оказали первую помощь.

На Черемушках дерево перекрыло дорогу трамваю №10.

По улице Одария в результате падения большого дерева пострадали четыре машины.

Ранее синоптики предупредили, что в Одессе ухудшится погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в городе ожидается усиление юго-западного ветра.

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