Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Повалені дерева та заблокований рух: у горах Буковини стався сильний буревій

Повалені дерева та заблокований рух: у горах Буковини стався сильний буревій

pixabay.com

Негода повалила дерева, які заблокували рух гірським перевалом "Шурдин". 

У Покутсько-Буковинських Карпатах, що у Вижницькому районі Чернівецької області, 21 жовтня стався сильний буревій

Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Чернівецької області. 

Негода повалила дерева, які заблокували рух гірським перевалом "Шурдин". 

"Унаслідок сильних поривів вітру повалені дерева у Національному природному парку "Вижницький". Сталося це на дорозі Т-26-09/Р-62/  Долішній Шепіт – КПП "Руська", - йдеться у повідомленні. 

В Службі автомобільних доріг наголосили, що поки через буревій не можуть ліквідувати наслідки негоди. Там зазначили, що розчистять дорогу, коли заспокоїться вітер. 

Нагадаємо, Дніпрі через сильний вітер впало багато дерев. Деякі з них приземлилися прямо на припарковані автомобілі, інші — на тротуари.

Читайте також: 

Погода в Україні: у Дніпрі прогнозують до 18 градусів тепла протягом усього дня

Погода в Україні: у Дніпрі прогнозують до 18 градусів тепла протягом усього дня
Наступна публікація