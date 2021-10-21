Повалені дерева та заблокований рух: у горах Буковини стався сильний буревій

Негода повалила дерева, які заблокували рух гірським перевалом "Шурдин".
У Покутсько-Буковинських Карпатах, що у Вижницькому районі Чернівецької області, 21 жовтня стався сильний буревій.
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Чернівецької області.
Негода повалила дерева, які заблокували рух гірським перевалом "Шурдин".
"Унаслідок сильних поривів вітру повалені дерева у Національному природному парку "Вижницький". Сталося це на дорозі Т-26-09/Р-62/ Долішній Шепіт – КПП "Руська", - йдеться у повідомленні.
В Службі автомобільних доріг наголосили, що поки через буревій не можуть ліквідувати наслідки негоди. Там зазначили, що розчистять дорогу, коли заспокоїться вітер.
Нагадаємо, Дніпрі через сильний вітер впало багато дерев. Деякі з них приземлилися прямо на припарковані автомобілі, інші — на тротуари.
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