Поваленные деревья и заблокировано движение: в горах Буковины произошел сильный ураган

Поваленные деревья и заблокировано движение: в горах Буковины произошел сильный ураган

Непогода повалила деревья, которые заблокировали движение горным перевалом "Шурдин".

В Покутсько-Буковинских Карпатах, что в Выжницком районе Черновицкой области, 21 октября произошел сильный ураган.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Черновицкой области.

Непогода повалила деревья, которые заблокировали движение горным перевалом "Шурдин".

"В результате сильных порывов ветра повалены деревья в Национальном природном парке "Вижницкий". Произошло это на дороге Т-26-09/Р-62/ Нижний Шепот — КПП "Руськая", — говорится в сообщении.

В Службе автомобильных дорог отметили, что пока из-за урагана не могут ликвидировать последствия непогоды. Там отметили, что расчистят дорогу, когда успокоится ветер.

Напомним, Днепре из-за сильного ветра упало много деревьев. Некоторые из них приземлились прямо на припаркованные автомобили, другие — на тротуары.

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