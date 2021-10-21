Под Полтавой в детском саду на детей упало дерево

В результате падения дерева пострадали двое воспитанников детского сада.
В Кременчуге Полтавской области произошло чрезвычайное происшествие. Во время прогулки на площадку, где находились дети, упало дерево и придавило двоих малышей.
Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Полтавской области.
Инцидент произошел около полудня в одном из детсадов Кременчуга, который расположен на улице Софиевская. На игровую площадку упало дерево, которое травмировало двоих малолетних детей.
"Оба травмированных ребенка госпитализированы в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", — сообщил ТСН.ua представитель полиции области Юрий Сулаев.
Напомним, что в Стрыйском парке во Львове произошла трагедия — погибли парень и девушка. На пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упало дерево и фонарь.