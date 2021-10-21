Під Полтавою у дитсадку на дітей впало дерево

Під Полтавою у дитсадку на дітей впало дерево

В результаті падіння дерева постраждали двоє вихованців дитсадка.

У Кременчуці Полтавської області сталася надзвичайна пригода. Під час прогулянки на майданчик, де перебували діти, впало дерево і привалило двох малюків.

Також читайте У Сумах під час уроку на четвертокласників упало вікно: рани у дітей довелося зашивати

Про це повідомляє пресслужба нацполіції у Полтавській області.

Інцидент стався близько опівдня у одному з дитсадків Кременчука, який розташований на вулиці Софіъвська. На гральний майданчик упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей.

"Обох травмованих дітей госпіталізовано до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції", - повідомив ТСН.ua речник поліції області Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, що у Стрийському парку у Львові сталася трагедія - загинули хлопець і дівчина. На пару закоханих, яка сиділа на лавці, впало дерево і ліхтар.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання