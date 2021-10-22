В МВД прокомментировали поддельный COVID-сертификат в экс-депутата Савченко

Ответственность несут и тот, кто сделал документ, и тот — кто заказал.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что в "Борисполе" с поддельным COVID-сертификатом поймали ексдепутатку Надежду Савченко.

Об этом глава МВД сказал в Верховной Раде во время "Часа вопросов к правительству".

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"Могу сказать, что некоторые из ваших бывших коллег, к сожалению, также пользуются такими сертификатами. Сегодня как раз была обнаружена ситуация с поддельного сертификата в бывшей народного депутата госпожи Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться, и будет очень жесткая реакция в пределах, определенных законом ", — сказал Монастырский.

По словам министра, ответственность несет не только лицо, подделала сертификат, — врач или представитель туристического агентства, который был посредником, — но и непосредственно гражданин, заказал и воспользовался таким сертификатом.

Как сообщалось, более 1400000 украинский сгенерировали COVID-сертификаты. Однако некоторые люди делают, продают или покупают подделку. Уже сейчас в работе правоохранительных органов открыты сотни производств. В частности, за использование поддельных COVID сертификатов — штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет лишения свободы, а за изготовление и продажу поддельных COVID сертификатов — штраф до 170 000 гривен или лишение свободы до 3 лет.

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