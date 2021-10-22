Ирина Билык удивила подарком от фаната: "Сладенькая Иринка"

Артистке подарили необычную шоколадку.
Украинская певица Ирина Билык показала, какой необычный презент и подарил поклонник.
Артистка говорит, что часто получает подарки от фанатов. Правда, на этот раз им удалось ее удивить. Один из поклонников исполнительницы подарил ей шоколадку под названием "Иринка". А вот на обертке красовалась сама Ирина, изображена в стиле известной "Аленки".
"Какие только подарки мне не дарили мои поклонники. Но этот такой милый! А вы хотели бы откусить кусочек сладкой Иринки?" — поинтересовалась звезда.
Фанаты Ирины посоветовали ей выпустить лимитированную партию собственных конфет:
- Шикарная шоколадка, можно изготовить лимитированную подарочную партию.
- А можно конфеты "Ассорти"? На каждую песню свой вкус конфеты.
- Класс, хочу такую шоколадку!
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