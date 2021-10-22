Ирина Билык удивила подарком от фаната: "Сладенькая Иринка"

Артистке подарили необычную шоколадку.

Украинская певица Ирина Билык показала, какой необычный презент и подарил поклонник.

Артистка говорит, что часто получает подарки от фанатов. Правда, на этот раз им удалось ее удивить. Один из поклонников исполнительницы подарил ей шоколадку под названием "Иринка". А вот на обертке красовалась сама Ирина, изображена в стиле известной "Аленки".

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna

"Какие только подарки мне не дарили мои поклонники. Но этот такой милый! А вы хотели бы откусить кусочек сладкой Иринки?" — поинтересовалась звезда.

Фанаты Ирины посоветовали ей выпустить лимитированную партию собственных конфет:

Шикарная шоколадка, можно изготовить лимитированную подарочную партию.

А можно конфеты "Ассорти"? На каждую песню свой вкус конфеты.

Класс, хочу такую шоколадку!

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