Ірина Білик здивувала подарунком від фана: "Солоденька Іринка"

Артистці подарували незвичайну шоколадку.

Українська співачка Ірина Білик показала, який незвичайний презент їй подарував шанувальник.

Так, артистка говорить, що часто отримує подарунки від фанів. Щоправда, цього разу їм вдалося її здивувати. Один з шанувальників виконавиці подарував їй шоколадку під назвою "Іринка". А от на обгортці красувалася сама Ірина, зображена у стилі відомої "Оленки".

Ірина Білик / instagram.com/bilyk_iryna

"Які тільки подарунки менІ не дарували мої шанувальники. Але цей такий милий! А ви хотіли б відкусити шматочок солоденької Іринки?" - поцікавилася зірка.

Фани Ірини порадили їй випустити лімітовану партію власних цукерок:

Шикарна шоколадка, можна виготовити лімітовану подарункову партію.

А можна цукерки "Асорті"? На кожну пісню свій смак цукерки.

Клас, хочу таку шоколадку!

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання