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Молода дружина Венсана Касселя показала обличчя без макіяжу

Молода дружина Венсана Касселя показала обличчя без макіяжу

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / instagram.com/tinakunakey

Тіна зачарувала натуральною вродою.

Відома модель та дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала природну красу.

Так, 24-річна знаменитість запостила серію світлин, на яких позувала в жовтому топі та мініспідниці без жодної краплі декоративної косметики. На фото зірка приміряла ефектні сережки та каблучку.

Для перегляду гортайте праворуч

Дівчина заплела своє довге чорняве волосся в афрокіски. Тіна мала приголомшливий вигляд.

Свою публікацію обраниця зірки не прокоментувала. А от її підписники не скупилися на компліменти. Фани писали, що Тіна дуже вродлива.

  • Ти найкраща!
  • Маєш просто неймовірний вигляд!
  • Ти надзвичайна!

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