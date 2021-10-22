Молода дружина Венсана Касселя показала обличчя без макіяжу

Тіна зачарувала натуральною вродою.

Відома модель та дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала природну красу.

Так, 24-річна знаменитість запостила серію світлин, на яких позувала в жовтому топі та мініспідниці без жодної краплі декоративної косметики. На фото зірка приміряла ефектні сережки та каблучку.

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Дівчина заплела своє довге чорняве волосся в афрокіски. Тіна мала приголомшливий вигляд.

Свою публікацію обраниця зірки не прокоментувала. А от її підписники не скупилися на компліменти. Фани писали, що Тіна дуже вродлива.

Ти найкраща!

Маєш просто неймовірний вигляд!

Ти надзвичайна!

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