Молода дружина Венсана Касселя показала обличчя без макіяжу

Тіна зачарувала натуральною вродою.
Відома модель та дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала природну красу.
Так, 24-річна знаменитість запостила серію світлин, на яких позувала в жовтому топі та мініспідниці без жодної краплі декоративної косметики. На фото зірка приміряла ефектні сережки та каблучку.
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Дівчина заплела своє довге чорняве волосся в афрокіски. Тіна мала приголомшливий вигляд.
Свою публікацію обраниця зірки не прокоментувала. А от її підписники не скупилися на компліменти. Фани писали, що Тіна дуже вродлива.
- Ти найкраща!
- Маєш просто неймовірний вигляд!
- Ти надзвичайна!
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