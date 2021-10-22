Людмила Барбир в вечернем платье и с ярким мейком удивила необычным видом

Ведущая посетила премьеру анимационной комедии "Семейка Аддамс-2".

20 октября состоялась премьера анимационной комедии "Семейка Аддамс-2".

Выход мультфильма приурочен к мистическому празднику — Хэллоуина. Ведущая "Сніданку з 1+1", актриса Людмила Барбир уже второй раз озвучила главную героиню ленты — Мортиши из мультфильма. На премьере мистическая красавица и мать веселой семейки стала еще и звездным репортером программы "Світське життя".

пресслужба каналу "1+1"

Кстати, в американской версии Мортишу озвучила голливудская звезда — Шарлиз Терон, а Гомеса — мужа Мортиши — известный американский актер Оскар Айзек. В украинской версии Гомеса дублировал — актер театра и кино Михаил Кукуюк.

пресслужба каналу "1+1"

По сюжету, Мортиши Аддамс - высокая женщина, которая очень любит своего мужа и детей. Беспокоится и переживает за их судьбу, делает все, чтобы в ее семье было согласие. Также Мортиша никому не позволяет нанести ущерб ее близким.

Людмила Барбир рассказала, что объединяет ее с героиней Мортиши: "Для Мортиши семья всегда на первом месте, и для меня очень важны семейные ценности".

На красной дорожке во время премьеры анимационной ленты Барбир появилась в образе, который очень напоминает Мортишин. Грим и стиль были подобраны идеально. Образ Барбир - длинное черное платье с люрексовой нитью и мейк ап, как у Мортиши: выразительно накрашенные глаза и красные губы.

пресслужба каналу "1+1"

На премьеру, чтобы поздравить ведущую с успешной работой, пришли ее коллеги - ведущие "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин, ведущий "Твій день" Владимир Рабчун, ведущая ТСН Маричка Падалко с детьми и мужем. А также телеведущие Анатолий Антолич и Артем Гагарин, певица Lida Lee, известій фотограф Соня Плакидюк с ведущим Сергеем Никитюк, спортсмен Дмитрий Черкасов с женой и и другие.

пресслужба каналу "1+1"

На премьере Барбир рассказала, как она вообще относится к празднику Хэллоуина и празднует ли его.

"В студенческие годы мы праздновали с друзьями, чтобы весело и классно провести время. А уж, когда появился Тарас (9-летний сын Людмилы Барбир - прим.ред), и начал смотреть различные мультики, в том числе и Семейку Аддамс - ему стало интересно покупать различные костюмы для Хэллоуина, делать на руках или лице акварельные рисунки, начал просить, чтобы украшали его комнату паутиной, пауками. Однажды вырезали тыкву. Конечно, мы украшаем и покупаем каждый год новый костюм или маску Тарасу. В школе он с друзьями тоже празднует и веселится", — поделилась звезда.

По словам ведущей, к Хэллоуину она относится абсолютно нормально. Главное, как отмечает Людмила, чтобы мы свои украинские традиции и праздники не забывали. Праздник Хэллоуина, по ее мнению, хорошо прижился в Украине, и для детей — это хорошая возможность весело провести время, и еще раз с родителями повырезать тыквы и различные подделки.

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