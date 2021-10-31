В Афганістані розстріляли весілля через те, що там слухали музику

В Афганістані розстріляли весілля через те, що там слухали музику

Таліби заперечують причетність до інциденту.

В Афганістані озброєні бойовики, які назвалися талібами, влаштували розстріл на весіллі, аби ті не слухали музику.

Про це 31 жовтня пише BBC Україна.

Один з очевидців трагедії розповів виданню, що чотири пари організували спільне весіллі в районі Суркх Род у провінції Нангархар у п'ятницю. Вони навіть отримали дозвіл від місцевого лідера "Талібану" на програвання записаної музики в зоні, відведеній для жінок.

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Вже ввечері озброєні люди увірвалися всередину та спробували розбити гучномовці. Коли гості почали протестувати, озброєні люди відкрили вогонь. В результаті мінімум двоє загиблих та ще 10 поранено.

Речник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що справу розслідують. Дох із трьох озброєних людей заарештували, але заперечив, що вони діяли від імені ісламістського руху.

Коли таліби правили країною з 1996 по 2001 рік, музика була під забороною, але зараз такого указу немає.

Окрім цього, в Нангархарі діє терористичне угрупування "Ісламська держава", яке виступає проти "Талібану". Його звинувачували в подібних інцидентах у минулому.

Нагадаємо, 15 серпня речник політичного офісу радикального ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані. Цього дня бойовики увійшли до столиці Кабула, а перед цим захопили низку стратегічних та найбільших міст країни.

Представники терористичного руху "Талібан" 19 серпня офіційно оголосили про утворення "Ісламського емірату Афганістан". Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що хоче сформувати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.

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