Оля Полякова в купальнике и без макияжа поплавала в джакузи

Артистка находится на отдыхе в Италии.
Украинская певица Оля Полякова отправилась в долгожданный отпуск.
Звезда уехала в Италию. Там она кушает разные деликатесы, гуляет по живописным улицам, любуется пейзажами и релаксирует.
В частности, звезда показала, как с бокалом игристого напитка плавает в джакузи, расположенном во дворе. Соответствующее видео исполнительница разместила в сториз на своей странице в Instagram.
"Здесь, оказывается, было джакузи, а я забыла об этом", – говорит Оля.
Интересно то, что Полякова предстала перед камерой в черном купальнике и без капли декоративной косметики. Свои белокурые волосы знаменитость собрала в пучок.
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