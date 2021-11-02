Оля Полякова в купальнике и без макияжа поплавала в джакузи

Оля Полякова в купальнике и без макияжа поплавала в джакузи

Артистка находится на отдыхе в Италии.

Украинская певица Оля Полякова отправилась в долгожданный отпуск.

Звезда уехала в Италию. Там она кушает разные деликатесы, гуляет по живописным улицам, любуется пейзажами и релаксирует.

В частности, звезда показала, как с бокалом игристого напитка плавает в джакузи, расположенном во дворе. Соответствующее видео исполнительница разместила в сториз на своей странице в Instagram.

Оля Полякова без макияжа / instagram.com/polyakovamusic

"Здесь, оказывается, было джакузи, а я забыла об этом", – говорит Оля.

Интересно то, что Полякова предстала перед камерой в черном купальнике и без капли декоративной косметики. Свои белокурые волосы знаменитость собрала в пучок.

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