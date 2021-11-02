Оля Полякова у купальнику та без макіяжу поплавала у джакузі

Оля Полякова у купальнику та без макіяжу поплавала у джакузі

Артистка знаходиться на відпочинку в Італії.

Українська співачка Оля Полякова вирушила у довгоочікувану відпустку.

Так, зірка поїхала до Італії. Там вона смакує різні делікатеси, гуляє мальовничими вулицями, милується краєвидами та релаксує.

Зокрема, зірка показала, як з келихом ігристого напою плаває у джакузі, яке розташоване на подвір’ї. Відповідне відео виконавиця розмістила у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова без макіяжу / instagram.com/polyakovamusic

"Тут, виявляється, було джакузі, а я забула про це", - говорить Оля.

Цікаво те, що Полякова постала перед камерою у чорному купальнику та без жодної краплі декоративної косметики. Своє біляве волосся знаменитість зібрала в розкуйовджений пучок.

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