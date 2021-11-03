Солістка Artik & Asti вперше пояснила, чому пішла з гурту

Гурт проіснував 10 років.

Солістка Artik & Asti Анна Дзюба, яка нещодавно пішла з гурту, пояснила причину свого рішення.

Так, співачка говорить, що ніхто не винен в тому, що колектив розпався. Просто їм час рухатися далі окремо.

"Гурт припинив своє існування у тому складі, у якому ми виступали 10 років. Ніхто не винен. Це була дуже гарна та потужна історія. Ми зустрілися, виросли та досягли великих результатів. Я вдячна Artik за все, що ми зробили разом та пройшли", - говорить артистка на YouTube-каналі "Осторожно: Собчак".

Artik & Asti / instagram.com/artik

До слова, вона поки не розсекречує своїх планів на майбутнє. Анна лише говорить, що "час покаже". А от Артем запевняє, що гурт продовжить своє існування. Щоправда, з новою солісткою. Також він заявив, що поважає таке рішення Ані.

"Я ставлюся до Ані лише позитивно. Все-таки 10 років - це не мало. На жаль, нічого немає вічного. Напевно, нам настав час розійтися. Я не можу насильно тримати людину", - говорить продюсер.

Зауважимо, нещодавно колектив давав інтерв’ю, в якому Артем повідомив, що можливо Анна піде з гурту. Втім, артистка своєю чергою запевняла, що ймовірність такого рішення лише 1%.

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