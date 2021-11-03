На Буковині жінка загинула під колесами трактора, коли рятувала чоловіка

На Буковині жінка загинула під колесами трактора, коли рятувала чоловіка

Він вижив, але зараз у реанімації.

На Буковині під трактор потрапило подружжя – 48-річна жінка загинула.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Сталося це у селі Грубна. Чоловік та дружина поралися на городі. Щоб обробити землю, чоловік завів двигун і вирішив встановити металеву фрезу на трактор, раптово фреза впала і сильно притиснула його. Дружина кинулась на допомогу і намагалась його витягнути, втім її затягнуло під колеса.

На сполох забили сусіди. Вони побачили, що заведений трактор довго стоїть на місці, коли підійшли ближче, побачили подружжя, яке лежало на землі непритомними, і викликали швидку.

Але врятувати жінку не вдалось – від отриманих травм вона померла на місці. Чоловіка з численними переломами ушпиталили. Нині за його життя боряться медики – він у тяжкому стані в реанімації.

Нагадаємо, що на Вінниччині мисливець поранив 14-річного підлітка. Інцидент стався у селі Мала Стратіївка. Хлопець гуляв із домашнім собакою поблизу ставка, де мисливці полювали на дичину. Один із них і влучив у хлопця -твердить, що випадково. Із вогнепальним пораненням підліток нині у лікарні.

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