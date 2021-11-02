Побиття вчительки у Дніпрі: мати заявляє про образи сина і давній конфлікт

Поліція поки розцінює інцидент як дрібне хуліганство. Виписали вже два адміністративні протоколи.

Побиття вчительки у Дніпрі – педагог знімає побої, а мати шестикласника заявляє про наклеп. 38-річна жінка разом із старшим сином-студентом прийшли до школи, аби розібратися з педагогинею. Молодший син-школяр поскаржився матері, що вчителька його насварила за погану поведінку. Усе завершилося викликом поліції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

На бійцівський ринг перетворився шкільний коридор. Вчителька - заходила в клас, коли на неї накинулася мати шестикласника разом зі старшим сином – випускником цієї ж школи. «Кричала, що я тебе поб’ю, що я тобі переламаю руки і ноги, за своїх дітей я глотку всім порву. Підскочила ця жінка, почала бити її ногами. І її повнолітній син продовжував це побиття. Це трапилося на очах у дітей», - розповідає директорка школи.

Лише коли діти прибігли на захист, побиття врешті припинилося, додає директорка. Нападниця одразу втекла. Вчителька математики і досі з підвищеним тиском, тож говорити про пережите публічно не в змозі. «Вона вся червона! Їй погано. Її всю трясло. Били, звісно, ногами! Тиск 180 на 100. У неї криз гіпертонічний був. Такого ще інциденту не було, скільки я працюю, за все життя взагалі! Це межа», - розповідає шкільна медсестра Зінаїда Шпартак.

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«Ногами вчительку ніхто не бив. Я як мати прихожу і захищаю своїх дітей», - розповідає мати шестикласника.

Захищала дитину, але без стусанів, натомість заявляє жінка. Усе почалося зі скарги її меншого сина.

Це був урок математики в шостому класі. Учень написав повідомлення мамі, що вчителька відсадила від нього однокласників і сварить за погану поведінку. Тож обурена мати разом із старшим сином-студентом кинулася до школи – захищати молодшого.

Увірвалися до школи, попри карантин. На слова охоронця не зважали. Чергова і досі бідкається, що не змогла попередити побиття. «Я запитала, чому ви без маски, чому порушуєте режим школи. Вона сказала, що це незаконно носити маску, читайте закони. Розвернулась і пішла. Я не побігла за нею на третій поверх. А треба було підвестися. У думках не було, що буде щось погане», - розповідає чергова.

Поганого не вчиняли, лише сперечалися, заявляє один з учасників конфлікту. Старший брат шестикласника - випускник цієї ж школи. «Оскільки вона перейшла на особистості щодо мами, я їй сказав, щоб вона стежила за своїми висловами. На що вона мені відповіла, щоб я затулив рота. Матом відповіла», - запевняє Віталій.

Конфлікт школяра, його матері та педагогів школи триває не перший день, визнає директорка. Каже, що дванадцятирічний хлопець пропускає уроки, не виконує завдання та не реагує на зауваження. На роботу зі шкільним психологом мати дозволу не дає. Тож вчителька намагалася бодай якось вгамувати учня. «Відсадила дітей, щоб він не заважав проводити заняття. Відсадила, бо грався в телефон, забирав у дітей ручки, олівці. І вона відсадила за інший стіл. Проблеми з поведінкою у дитини. Ми, звичайно, зверталися і до ювенальної поліції, просили допомоги», - додає директорка.

«Мені син написав, що вчителька почала налаштовувати дітей його класу через те, що він усміхнувся, засміявся. «Відсядьте від нього, я не хочу вас бачити такими ж ублюдочними, як він». Ви вважаєте, це нормально?», - обурюється мама хлопців.

Поліція поки розцінює інцидент як дрібне хуліганство. Виписали вже два адміністративні протоколи. «Один протокол – до мами. Один протокол – до брата. Від штрафу до адміністративного арешту на строк до 15 діб», - додають в поліції.

Проте може бути й кримінальна відповідальність, якщо вчителька надасть експертизу про тілесні ушкодження. Шестикласника мати вже вирішила забрати на домашнє навчання.

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