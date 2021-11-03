40% українців, які ще не вакцинувались від коронавірусу, готові це зробити — опитування

40% українців, які ще не вакцинувались від коронавірусу, готові це зробити — опитування

Страх перед хворобою, досвід близьких, поради лікарів та міфи про щеплення – усе це може впливати на рішення людини вакцинуватись від коронавірусу.

42% українців, які ще не вакцинувалися від коронавірусу, готові щепитися за певних умов. Такими є дані національного опитування, яке провів Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

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Основними причинами сумнівів у тому, щоб вакцинуватись, є недооцінка ризиків коронавірусної хвороби, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.

Загалом, 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від коронавірусу.

Так, 65% з тих, хто вакцинувався, зробили щеплення, щоб не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19, та не хочуть переживати реакцію на вакцини. А майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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