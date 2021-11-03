Під Радою протестують антивакцинатори: чого вони вимагають

Варто наголосити, що у "червоній" зоні масові збори – заборонені. Тому такий протест – незаконний.

Під Верховною Радою розпочався перший масовий антивакцинаторський протест.

Принаймні так анонсували його організатори.

Чого вони вимагають та як люди без вакцинації зуміли дістатися до столиці в умовах "червоної" зони карантину - у "Сніданку з 1+1" за 3 листопада.

За словами журналіста "Сніданку" Антона Ночвіна, антивакцинаторські багатолюдні мітинги – це те, що ще кілька місяців тому прокотилось Європою, і от зараз дійшло до України.

Протести проти обов’язкових щеплень бачили вулиці і Парижа, і Берліна. Щоправда, у Франції та Німеччині вакциновано більше ніж 65% населення. А от у нас лише 17%.

За даними журналіста, координувались учасники протесту в телеграм-каналах.

"Я вчора весь день стежив за їхнім спілкуванням. І можу сказати, що частина дісталася сюди на приватних автівках. А от решта вирушали поїздами, сподіваючись що сертифікати не перевірятимуть. У деяких учасників це таки вийшло", - каже Ночвін.

Варто наголосити, що за обмеженнями "червоної" зони, які з першого листопада діють у столиці, масові збори – заборонені. Тому такий протест – незаконний.

За мітингом антивакцинаторів спостерігає поліція.

Втім протестувальники підготувалися і до розмов з копами. У них є спеціальна методичка, як діяти у випадку перевіркиу транспорті, ТЦ чи на мітингу. Там цілих дев’ять пунктів, але все зводиться до того, щоб посилатися на медичну таємницю та не називати статус своєї вакцинованості.

Головні вимоги сьогоднішніх протестувальників: визнати карантин незаконним і скасувати всі обмеження для невакцинованих людей у червоній зоні.

"Передусім, я тут, щоб вислухати і зрозуміти позицію людей, які вийшли на мітинг. Для цього ще напередодні я намагався поспілкуватися з одним з організаторів протесту Остапом Стахівим. Я йому телефонував, писав у месенджері, надсилав повідомлення. Але розповідати, чому він і його прибічники збираються тут – він не став. Хоча мені здавалось, що такий захід і створений для того, щоб публічно заявити про свої ідеї та аргументи", - зазначив Ночвін.

Журналіст "Сніданку" дослідив кілька антивакцинаторських груп у Facebook і зібрав кілька головних аргументів проти вакцинації.

Перша вакцина проти COVID-19 з’явилась у грудні 20-го року, всього за рік від початку пандемії. Тому її не встигли належним чином випробувати і дослідити – відтак незрозуміло, чи безпечна вона. Питання дійсно важливе і змушує задуматись. Із ним "Сніданок" звернувся до лікаря-інфекціоніста, голова Національної групи експертів з імунізації Федора Лапія.

"Вакцина розроблена на основі того багажу знань, який ми здобули за десятки років. Наприклад, вакцина CoronaVac. Вона створена за принципом інактивованої, поліомієлітної вакцини, яка використовується з 50-х років. Вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca – це векторні технології, які ще в 70-ті роки почали вивчати, розробляти і використовувати в медицині. І за цим самим принципом у 2015 році почали використовували вакцину проти лихоманки Ебола, яка допомогла зупинити епідемію. Тож ці технології – не нові", - розповідає Лапій.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо провели досліджень вакцини проти коронавірусу, експерт зазначив: "Це були дослідження, які нараховували десятки тисяч людей, які продемонстрували як безпечність, так і продемонстрували ефективність. А також ми вже можемо сказати про понад 9 мільярдів використаних доз на планеті Земля".

Лапій зауважив, що у таких країнах як Іспанія, Португалія, Італія, Бельгія вже вакцинувалися понад 70% населення.

"І якщо до вакцинації в Італії в грудні 20-го року щодня в середньому від COVID помирали 750 людей, сьогодні – це 40 людей", - підсумував він.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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