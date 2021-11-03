Под Радой протестуют антивакцинаторы: чего они требуют

Следует отметить, что в "красной" зоне массовые собрания – запрещены. Поэтому такой протест – незаконен.

Под Верховной Радой начался первый массовый антивакцинаторский протест.

По крайней мере, так анонсировали его организаторы.

Чего они требуют и как люди без вакцинации сумели добраться до столицы в условиях "красной" зоны карантина — в "Сніданку з 1+1" за 3 ноября.

По словам журналиста "Сніданку" Антона Ночвина, антивакцинаторские многолюдные митинги – это то, что еще несколько месяцев назад прокатилось по Европе, и вот сейчас дошло до Украины.

Протесты против обязательных прививок видели улицы и Парижа, и Берлина. Правда, во Франции и Германии вакцинировано более 65% населения. А вот у нас всего 17%.

По данным журналиста, координировались протестующие в телеграмм-каналах.

"Я вчера весь день следил за их общением. И могу сказать, что часть добралась сюда на частных автомобилях. А вот остальные отправлялись поездами, надеясь, что сертификаты не будут проверять. У некоторых участников это все-таки получилось", — говорит Ночвин.

Следует отметить, что по ограничениям "красной" зоны, которые с первого ноября действуют в столице, массовые собрания – запрещены. Поэтому такой протест – незаконен.

За митингом антивакцинаторов наблюдает полиция.

Впрочем, протестующие подготовились и к разговорам с копнами. У них есть специальная методичка, как действовать в случае проверки в транспорте, ТЦ или на митинге. Там целых девять пунктов, но все сводится к ссылке на медицинскую тайну и не называть статус своей вакцинированности.

Главные требования сегодняшних протестующих: признать карантин незаконным и упразднить все ограничения для невакцинированных людей в красной зоне.

"Прежде всего, я здесь, чтобы выслушать и понять позицию вышедших на митинг людей. Для этого еще накануне я пытался пообщаться с одним из организаторов протеста Остапом Стахивым. Я ему звонил, писал в мессенджере, присылал сообщения. Но рассказывать, почему он и его сторонники собираются здесь – он не стал. Хотя мне казалось, что такое мероприятие и создано для того, чтобы публично заявить о своих идеях и аргументах", — отметил Ночвин.

Журналист "Сніданку" исследовал несколько антивакцинаторских групп в Facebook и собрал несколько главных аргументов против вакцинации.

Первая вакцина против COVID-19 появилась в декабре 20-го года, всего через год с начала пандемии. Поэтому ее не успели должным образом испытать и исследовать – поэтому непонятно, безопасна ли она. Вопрос действительно важный и заставляет задуматься. С ним "Сніданок" обратился к врачу-инфекционисту, главе Национальной группы экспертов по иммунизации Федору Лапию.

"Вакцина разработана на основе багажа знаний, который мы получили за десятки лет. Например, вакцина CoronaVac. Она создана по принципу инактивированной, полиомиелитной вакцины, которая используется с 50-х годов. Вакцина против COVID-19 от AstraZeneca – это векторные технологии, которые еще в 70-е годы начали изучать, разрабатывать и использовать в медицине. И по этому же принципу в 2015 году начали использовать вакцину против лихорадки Эбола, которая помогла остановить эпидемию. Поэтому эти технологии – не новые", — рассказывает Лапий.

Отвечая на вопрос, достаточно ли провели исследований вакцины против коронавируса, эксперт отметил: "Это были исследования, которые насчитывали десятки тысяч людей, которые продемонстрировали как безопасность, так и продемонстрировали эффективность. А также мы уже можем сказать более 9 миллиардов использованных доз на планете Земля".

Лапий отметил, что в таких странах, как Испания, Португалия, Италия, Бельгия, уже вакцинировались более 70% населения.

"И если до вакцинации в Италии в декабре 20-го года каждый день в среднем от COVID умирали 750 человек, cегодня – это 40 человек", — подытожил он.

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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