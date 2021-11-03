Протест против ограничений: антивакцинаторы митингуют под Радой против масок и вакцин

Несмотря на запрет "красной" зоны в Киеве, несколько сотен человек приехали в столицу на митинг. Большинство из них без вакцинации и отрицательных тестов.

Утро среды, 3 ноября, под стенами Верховной Рады начинается жарко, несмотря на дождь. Центр столицы сковали невиданные со времен протестов евробляхеров пробки. С 7:30 здесь начали собираться участники очередного антивакцинаторского митинга, которые перекрыли несколько подъездов к правительственному кварталу.

Люди протестуют против введенных правительством ограничений: карантина, онлайн обучения в школах, ношения масок и принудительной вакцинации, ссылаясь на гарантированные Конституцией права.

На митинг в столице людей собирали в соцсетях, преимущественно через Telegram и Facebook, где просили сбрасывать деньги на карту для закупки открыток, аренды техники и монтажа сцены. Доподлинно неизвестно, какую сумму собрали и были ли большие спонсоры, перечислившие значительные средства. Но за неделю до самой акции ТСН.ua писал, что людям из Днепра в соцсетях предлагают арендовать автобусы, чтобы централизованно добраться до Киева. Стоимость поездки с человека – 500 грн. Тем, у кого нет денег, обещали спонсорскую помощь.

Но по состоянию на 9:00 под Радой было до тысячи человек, хотя организаторы рассчитывали на несколькотысячный митинг. Сейчас они разошлись по центру Киева, заблокировав девять перекрестков (движение в центре Киева заблокировано), пообещав в 11:00 снова собраться под Радой, чтобы огласить свои требования к народным избранникам.

Возможно, достаточно мало людей приехало из-за того, что полиция остановила несколько таких автобусов ночью, в частности в Каменец-Подольском в Хмельницкой области. У большинства пассажиров не было сертификатов о вакцинации, поэтому водителю запретили ехать дальше. Но людей это возмутило, и они перекрыли трассу международного значения.

Те же, кто митингует под Радой, рассказали, что приехали из Днепра, Хмельницкого, Львовской области и других регионов. Говорят, что ехали на автобусах, большинство без вакцинации или отрицательных тестов. Под Радой стоят с плакатами "Скажи нет ковид-паспортам", "Скажи нет ковид-геноциду", "Скажи нет опытам над детьми".

По мнению митингующих, "вакцинация от COVID-19 – это заговор мирового правительства и глобальный эксперимент над людьми и детьми". Они уверены, что "вакцинация от коронавируса – это хитрый замысел, чтобы оставить на планете только миллиард людей". Другие же говорят, что вакцины не помогают, потому что количество новых инфицирований на COVID-19 наблюдается во всем мире, даже в тех странах, где провакцинировано более половины взрослого населения.

Но статистика – дело упрямое: там, где уровень вакцинации высок, нет такого количества госпитализированных и умерших. Даже всплеск новых случаев не фиксируется. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты – мировой лидер по вакцинации. Там привито 99% населения (двумя или одной дозами). Почти на 10 млн. населения там фиксируется менее 70 новых случаев заражений в сутки. За неделю от коронавируса в Эмиратах умерло шесть человек.

Что ж, бекграунд у организаторов антивакцинаторской акции под Верховной Радой соответствующий. Один из них – известный провокатор. Кажется, только в марте он врывался в ководные отделения львовских больниц, доказывая, что коронавируса не существует, а уже в сентябре рассказывал, что вертолеты на Западной Украине распыляют яд, вызывающий COVID. Другой – блогер-юрист из Одессы – частенько распространял в Facebook ложную информацию о вакцинах. Вдобавок он является автором онлайн пособия "отсутствие необходимости ношения защитной маски в общественных местах".

Прийти поддержать антивакцинаторов обещала и Надежда Савченко, которую вместе с сестрой Верой две недели назад задержали в аэропорту "Борисполь" за попытку попасть в Украину с поддельными COVID-сертификатами. Хотя сестры Савченко все отрицают и постят в Facebook о "сегрегации" украинцев и "принудительной вакцинации", им уже вручили подозрения.

Такой вот митинг ковид-диссидентов в Киеве. Хотя чего только столица не видела. И хороводы против "лже-пандемии и карантинного террора" в прошлом году, и митинг верующих и священников Русской православной церкви в середине октября под Радой. Лучше бы ковид-диссиденты поехали в Моршин, где вакцинировано 75% взрослого населения, а за два месяца госпитализировали только одного человека.

Коронавирус в Украине: 18 миллионов человек успели получить вакцинацию от болезни

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку