Звезда сериала "Бригада" умер от рака

Дмитрию Гуменецкому было 49 лет.

Российский актер Дмитрий Гуменецкий, которого многие помнят как Шмидта из сериала "Бригада", скончался.

Жизнь артиста унесла онкологическая болезнь. Ему было 49 лет. Последние дни Дмитрий Гуменецкий провел в хосписе. Отметим, что Дмитрий Гуменецкий был профессиональным военным с опытом боевых действий. Он служил в спецназе Внутренних войск в звании майора.

После этого Гуменецкий попробовал себя в качестве актера и запомнился игрой в сериале "Бригада", где сыграл начальника охраны Саши Белого, также эпизодически появлялся в "Бумере" и "Магнитных бурях".

Дмитрий Гуменецкий в сериале "Бригада"

В 2016 году артист был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. Гуменецкого задержали в 2015 году, тогда следствие выяснило, что мужчина не собирался продавать наркотики. Затем суд установил, что на преступление его толкнуло тяжелое финансовое положение.

В этом году Гуменецкий был условно-досрочно освобожден из-за проблем со здоровьем.

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